رئيس عربية النواب يثمن الموقف العربى بالأمم المتحدة للتضامن مع لبنان

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالموقف العربى الموحد بداخل مقر الأمم المتحدة للتضامن مع لبنان ورفض وزراء الخارجية العرب بشكل قاطع للعدوان الإسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين والدولة البنانية الشقيقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك برئاسة معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن الرسالة العربية العاجلة وصلت الى المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مطالباً من العالم كله إعلان تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد وخصوصا والذي أدى لسقوط الالاف من الضحايا والمصابين من الشعب اللبناني الشقيق.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بضرورة الاسراع والتحرك العاجل من المجتمع الدولى لوقف العدوان البشع وجرائم الحرب والمجازر البشرية التى يقوم بها العدوان الصهيونى فى غزة ولبنان محملا إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب اقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، موقف الوزراء العرب واتفاقهم علي أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خالل الأيام القادمة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري معرباً عن اسفه الشديد للتخاذل والصمت الرهيب من المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب البشعة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل غزة ولبنان

