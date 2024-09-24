الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

في لقاء مع نظيرته الألمانية

وزير الخارجية يُناقش مساعي وقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، واصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءاته الجانبية حيث التقى مع أنالينا بيربوك وزير خارجية ألمانيا.

تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب اقليمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

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