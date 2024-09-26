فاروق يؤكد ضرورة ضمان جودة التقاوي وملاءمتها للظروف المناخية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة على ضرورة ضمان جودة التقاوي وملاءمتها للظروف المناخية في كل منطقة، بالإضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات.

استخدام التقاوي المعتمدة

كما أشار إلى أهمية توعية المزارعين بفوائد استخدام التقاوي المعتمدة، التي تسهم في زيادة الإنتاجية ورفع دخلهم. ووجه بتكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل، من خلال المعاهد البحثية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة، مع ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتورة نجلاء بلابل، مديرة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، والدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس الدور الأساسي لوزارة الزراعة في توفير الدعم الفني للمزارعين، من إرشاد زراعي وتوعية، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على التقاوي الجيدة.

وكلف وزير الزراعة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالاستعداد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة عبر المنافذ والجمعيات الزراعية وفقاً للخريطة الصنفية المعدة من مركز البحوث الزراعية.

مكافحة العفن البني

كما استعرض الوزير مع مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس إجراءات فحص التقاوي وتوفيرها للمزارعين بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع في متابعة مناطق الإنتاج.

وأكد فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية لتقديم الدعم الكامل للمزارعين، مع التوسع في إنتاج التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد.