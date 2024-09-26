وكيل مديرية الزراعة يتفقد الصندوق المركزي لتنميه الثروه الداجنه

زار الدكتور إبراهيم قاسم - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، الصندوق المركزي لتنميه الثروه الداجنه بالنهضة - العامرية في حضور كلاً من المهندس رفيق قاسم- المدير التنفيذي لمشروع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الداجنه بوزارة الزراعة.

والمهندس عصام محمد - مدير الادارة العامة للدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة. والمهندس ضياء عبد العاطي - الادارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والمهندس احمد عابدين - المكتب الفني لرئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة،

والمهندس عبد الحميد محمد - مدير الإنتاج بالمشروع.

وحضر اللقاء كل من المهندسة نجوان أحمد فوزي ـ مدير الادارة العامة للخدمات الزراعيه والحيوانية بالإسكندرية وحسام الدين هاشم - مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و المهندس محمود محمد زايد - مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسكندرية والدكتورة هايدي نبيل السرسي - وكيل إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسكندرية ونهى صبري - مدير إدارة العلاقات العامة.

والجدير بالذكر أن الصندوق المركزي لتنمية الثروة الداجنه بوزارة الزراعة هو احد مشروعات الوزارة القائمة بزمام محافظة الاسكندرية يبلغ إجمالي الطاقه الكليه للمشروع عدد ٦ عنابر دجاج بياض وتسمين يتم ترخيص المشروع ومتابعته من قبل إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسكندرية.

يساهم المشروع في إستقرار سعر أسواق الدواجن والبيض بالمحافظة وقد حافظ المشروع على كيانه خلال أزمة الدواجن في الفترة السابقه وحقق أرباح متفوقاً على جميع المشاريع التنموية والخدمية التي تماثله و تقوم إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسكندرية بحل المشكلات وتقديم الخدمات والمساعدة في رفع كفاءه المشروع.

جاء دلك بناءاً علي تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بضرورة متابعة المشروعات الخاصه بالوزارة وتوجيهات الدكتور طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة و الدكتورة حنان المنشاوي - مدير الإدارة المركزية للثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وفي إطار التعاون المثمر بين مديريه الزراعة بالإسكندرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه .