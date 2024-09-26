أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة المعروض من الخام

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 26-9-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 73.55 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.73 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 2% أمس مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في ليبيا واستمرار المخاوف بشأن الطلب على الرغم من أحدث الخطط الصينية لتحفيز الاقتصاد.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الربع الثاني 2024 بحوالي 69 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.6%، لتصل إلى حوالي 11.1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 621 ألف برميل يوميا على أساس سنوى وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات الصين من النفط الخام بلغت نحو 10.9 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل 2024، مرتفعة بنسبة بلغت 5.8% على أساس شهري، متأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام وضعف الطلب المحلي على الديزل، وهوامش الربح المنخفضة وبدء موسم الصيانة لمصافي التكرير الحكومية.ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تتأهب للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل، في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها، وهو ما لم يصدر بشأنه أي تصريح رسمي من المملكة حتى الآن.

وانخفضت الأسعار بنحو ستة بالمئة حتى الآن خلال العام الجاري وسط زيادة المعروض في الدول المنتجة، خصوصًا الولايات المتحدة، فضلا عن ضعف نمو الطلب في الصين.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "احتمالات زيادة الإمدادات من ليبيا والسعودية هي المحرك الرئيسي وراء ضعف الأسعار مؤخرا".

وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس الأربعاء إن ممثلي مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب، اتفقوا على تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي وهي خطوة قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عوائد النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات ليبيا من الخام بلغت في المتوسط ​​نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس.

وحدت أنباء عن حزمة إجراءات تحفيزية جديدة من الصين من الخسائر.

وتعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الخميس، بتطبيق خطة "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة، واعترفوا بظهور مشاكل جديدة وأثاروا توقعات في السوق بقدوم إجراءات تحفيز جديدة بخلاف الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.