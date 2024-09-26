بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب" سبوتنيك"، انطلقت اليوم في موسكو الجلسة النقاشية لأسبوع الطاقة الروسي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين: "البعض يعتقد أن بإمكانهم تطبيق عقوبات غير قانونية لصالحهم في قطاع الطاقة"، مشيرا إلى أن "النخب الغربية تمنع الدول غير المرغوبة من الوصول إلى المنصة وتقنياتها لأنها لا تستطيع المنافسة".

وأشار بوتين إلى رغبتنا في تشكيل منصة فعالة للنمو خالية من الضغوط والإملاءات والعقوبات الخارجية.

وأكد أن "النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين لن يتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية بل في دول "بريكس".

بوتين: "نحن نهدف إلى المضي قدما في هذا المجال، ولن نقتصر على قطاع الطاقة، ولكن في مجال تنفيذ المشروعات، ومد سلاسل الإنتاج، في عدد من القطاعات بما في ذلك في مجال الطاقة النووية، حيث تقوم "روس آتوم" الروسية ببناء محطات الطاقة، وإنشاء قطاعات اقتصادية برمتها، تهدف للوصول إلى آفاق جديدة في مجال التعاون الاقتصادي بشكل عام وليس في قطاع الطاقة فحسب".

ووفقا له فإن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ترى احتمال قيام نظام عالمي متساوٍ مع احترام المصالح الوطنية للدول.

وبحسب الرئيس الروسي دول الجنوب العالمي ذات معدلات المواليد المرتفعة ستكون الرائدة في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن "البريكس ترى أن هدفها يتمثل في تكوين الإمكانات الاقتصادية وخلق مساحة للتعاون متبادل النفع بين الدول".

وأكد أن روسيا، رغم الصعوبات تظل أحد المشاركين الرئيسيين ورائدة في سوق الطاقة، مشيرا إلى أن الدول الصديقة تستحوذ على 90% من صادرات روسيا من الطاقة.