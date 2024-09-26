سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 26-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.94 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.96 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.94 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.94 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.95 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.92 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.65 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.90 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.93 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأمريكية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.