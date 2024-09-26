سعر الجنيه الذهب في الأسواق يرتفع اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 26-9-2024، مسجلاً 28840 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28840 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

واستقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتحوم قرب مستويات تاريخية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام رغم أن المكاسب كانت محدودة قبل تصريحات من صناع السياسات الرئيسيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

تحرك الأسعار

سجل الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2661.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار أمس الأربعاء. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2684.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي. إم تريد "نجح التعافي الطفيف للدولار في إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، ولكن مع استمرار الأسواق في توقع المزيد من التخفيضات القوية من جانب الفيدرالي من الآن وحتى نهاية العام، يبدو أن الاحتمالات تميل إلى صعود سوق الذهب". وقفز المعدن الأصفر بنحو 29 بالمئة حتى الآن في عام 2024 وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذه السنة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تيسير البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويعد من الأصول الآمنة في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

ويوم الأربعاء الماضي، خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون فرصة بنسبة 62 بالمئة لخفض إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر.