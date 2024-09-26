أسعار الذهب بمحال الصاغة اليوم الخميس

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 سبتمبر، ليسجل مستويات 3605 جنيهات للذهب عيار 21، وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 3120 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3605 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3090 جنيهًا.

الجنيه الذهب 28840 جنيهًا

الذهب في البورصة العالمية

ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم تأتي بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.

هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض بقيمة – 21 بعد انخفاض سابق بقيمة – 19.

تسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، قبل أن يستكمل تراجع اليوم إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ضعف البيانات الأمريكية زاد من المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وتأثيره السلبي على قطاع العمالة وعملية خلق الوظائف الجديدة. وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتحوم قرب مستويات تاريخية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام رغم أن المكاسب كانت محدودة قبل تصريحات من صناع السياسات الرئيسيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

تحرك الأسعار

سجل الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2661.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار أمس الأربعاء. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2684.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي. إم تريد "نجح التعافي الطفيف للدولار في إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، ولكن مع استمرار الأسواق في توقع المزيد من التخفيضات القوية من جانب الفيدرالي من الآن وحتى نهاية العام، يبدو أن الاحتمالات تميل إلى صعود سوق الذهب". وقفز المعدن الأصفر بنحو 29 بالمئة حتى الآن في عام 2024 وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذه السنة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تيسير البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.