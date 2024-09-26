نقيب المحامين يستقبل وفدًا من غرفة التجارة بهامبورج ومركز القاهرة للتحكيم الدولي

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح أمس الأربعاء، الوفد المشترك من غرفة التجارة بهامبورج ومؤسسة LawCom (ألمانيا) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر).

ضم الوفد من الجانب الألماني كلًا من الدكتور يان كوشمان (مدير بمؤسسة LawCom)، القاضي يوخان ميهمل (مدير بمؤسسة LawCom)، لينيا هارتنج (مدير مشروعات بمؤسسة LawCom)، جون نيانجى (مستشار قانوني بمؤسسة LawCom)، كريستيان جراف (المستشار القانوني لغرفة التجارة بهامبورج).

وضم الوفد من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، نيابة عن سعادة المستشار الدكتور إسماعيل سليم (مدير المركز)، كلًا من سعادة المستشار هاني جورجي (رئيس الاستئناف وكبير مستشاري المركز) و كريم الروبي (المحامي وعضو إدارة القضايا بالمركز).

خلال الزيارة، عرض الوفد المشترك على سعادة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة مشروع الشراكة الإفريقية ـ الألمانية للتحكيم (AfGAC)، والذي يضم أربعة مراكز تحكيم هي: مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة بهامبورج (ألمانيا)، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر)، مركز نيروبي للتحكيم الدولي (كينيا)، مركز كيجالي الدولي للتحكيم (رواندا). ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز ممارسة التحكيم التجاري الدولي وتشجيع الشركات والمستثمرين من جمهورية ألمانيا الاتحادية على اللجوء إلى مراكز التحكيم التي يضمها المشروع بدلًا من اللجوء إلى مراكز تحكيم خارج القارة الأفريقية.

كما يهدف كذلك إلى التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بما يرفع من مهارات وخبرات المجتمع القانوني المصري وتبادل خبرات الجانب المصري مع الجانب الألماني، خاصةً فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.

وخلال الاجتماع ناقش الوفد أوجه التعاون المحتملة مع نقابة المحامين تحقيقًا لرؤية المشروع وبما يخدم محامين مصر والمجتمع القانوني المصري والقارة الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، على أهمية المشروع، تحقيقًا لتعزيز انتشار مراكز التحكيم الإفريقية خارج القارة وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وأكد على دعم النقابة للمشروع واستعدادها الكامل للتعاون مع الوفد المشترك.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة العامة، الدكتور أبو بكر ضوة، و جابر مكي، و مصطفى البنان، عضو المجلس الأسبق.