حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بسوهاج

شهد مركز سوهاج اندلاع حريق بغرفة نوم شقة سكنية بسبب ماس كهربائي من وحدة التكييف نتج عنه احتراق محتويات الغرفة دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق المنزل وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بشقة بدائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحجرة نوم بشقة ملك "هاني . س . ا . ع" 35 سنة نجار مسلح يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المالك قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالوحدة الداخلية لجهاز تكييف الغرفة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن احتراق بعض الأثاث بالغرفة.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في السابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقيت مصرعها أثناء قيامها بشرب المياه من مبرد مياه "كولدير" أمام المنزل صعقها التيار الكهربائي وجرى نقلها للمستشفى المركزي جثة هامدة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "م . ر . ن . ا" 7 سنوات تلميذة جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء تقيم بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "فايزة . ع . ت . م" 28 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أثناء قيام نجلتها المذكورة بشرب مياه من مبرد مياه "كولدير"

أمام المنزل بذات الناحية صعقها التيار الكهربائي مما أدى لوفاتها ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.