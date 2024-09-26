شاهد احتفالات اليوم العالمي للسياحة بأسوان

علي صدد احتفالات اليوم العالمي للسياحة شاركة محافظة اسوان، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس، الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وافتتح الاحتفال بانطلاق عروض الطائرات الجوية فى سماء ساحرة الجنوب، ليساهم المشهد في الترويج السياحى للمدينة الجميلة ولفت الانظار إليها.

وفي حضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ونائبه عمرو لاشين، والعديد من القيادات التنفيذية، والأهالى فى أسوان، وتزين النيل فى أسوان بعروض رياضية بالكياك أبهرت جميع المشاهدين من السائحين والأهالى تزامنًا مع احتفالات يوم السياحة العالمى.

ومن جانبه قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن محافظة أسوان بلد سياحية علي مستوى العالم ونحن نجهز لبدء موسم جديد، متمنيًا أن يكون هذا الموسم السياحي جيدًا.

واشار فى تصريحات خاصة "للوفد" أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تضمن عروض للطائرات الجوية والكياك فى مياه النيل، سيشمل العديد من الفعاليات خلال الفترة المسائية وتشمل عروض مرة آخرى للطائرات، وموكب خاص بالمراكب النيلية، ثم نحتفل بالألعاب النارية من أعلي جبل أبوالهوا وغيرها من الفعاليات.

واضاف اللواء إسماعيل كمال "يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوم هام جدًا تحديدًا بعد الشائعات والأقاويل التي ظهرت عن أسوان عن حالات النزلات المعوية الفترة الماضية قائلاً "أسوان بخير وداخلين يوم سياحي جيد، ومحتاجين نطوي الصفحة الحالية اللي كانت موجودة عليها أسوان وكم الشائعات اللي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى".

وفي نهاية اللقاء اختتم المحافظ بكلمة لأهالى أسوان قائلاً "كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله يبقي موسم سياحي جيد كلنا نستفيد منه كلنا نعامل السائحين بطريقة جيدة ونظهر جمال بلدنا علشان السائح يرجعلنا مرة تانية".