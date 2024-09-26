حقيقة وجود مرضى كوليرا بمستشفى معهد تيودور بلهارس

كشف الدكتور محمد عباس شميس، القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حقيقة وجود مرضى كوليرا بمستشفى المعهد.

وأكد مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالوراق عدم صحة ما يتردد من شائعات على بعض المواقع الصحفية ووسائل التواصل التي تسعى إلى الجذب الجماهيري من خلال العناوين البراقة الكاذبة، حول وجود مرضى مصابين بالكوليرا بمستشفى المعهد.

خلو معهد تيودور بلهارس للأبحاث من الأوبئة

وشدد مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث على خلوه التام من أية حالات مصابة بأمراض وبائية، وأن العمل بالمستشفى يسير في سياقه الطبيعي من التعامل مع مرضى الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك البولية.

ونوه مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث بعدم وجود أية تهديدات أو مخاطر على طاقم العمل بالمعهد أو المرضى المترددين عليه.

وطالب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث المسئولين عن هذه المواقع بتحري الدقة والاستفسار والتحقق قبل الإضرار بسمعة معهد بحثي وخدمي عريق مثل معهد تيودور بلهارس.

وناشد مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى إلى إثارة البلبلة وخلق حالة من القلق والخوف لدى المواطنين الآمنين.

ويتخصص معهد تيودور بلهارس للأبحاث في مجال مكافحة أمراض الكبد المتوطنة والمزمنة ومضاعفاتها، والتي تمثل مشكلة صحية في مصر هائلة بسبب مرض البلهارسيا المتوطن وبسبب تفشي الألتهاب الكبدي الوبائي سي.

وشارك معهد تيودور بلهارس للأبحاث في تصميم وتنفيذ المشروع القومي للقضاء على مشكلة البلهارسيا في مصر بالكثير من الأبحاث الموجهة وتطبيق الخطط العلمية المتكاملة، مثل: مكافحة القواقع الناقلة للمرض، والاستطلاع الوبائي الحقلي، والمساهمة في التثقيف الصحي والإصحاح البيئي للمواطنين كإجراء وقائي، واستحداث واستخدام التقنيات التشخيصية المتطورة، وتقييم وتحسين العلاج الطبي والجراحي.



