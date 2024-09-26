تربية سوهاج تنظم دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي بمبادرة "بداية"

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج دورة تدريبية بعنوان “إعداد المعلم الجامعي” وذلك تحقيقاً لرؤية المبادرة الرئاسية "بداية"، لبناء أجيال مؤهلة علميًا وقادرة على دعم التقدم الأكاديمي، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد‎.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الجامعة تواصل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتميزة في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان، موضحاً ان دورة إعداد المعلم الجامعي تهدف الي تطوير مهارات معاوني أعضاء هيئة التدريس، ‏وإكساب المتدربين الكثير من المهارات التربوية، والتعليمية، ومهارات التخطيط والتعريف بالإتجاهات الحديثة في تقويم تعلم الطالب الجامعي، وتوظيف تكنولوجيا التعليم و التعلم، والتدريب على مهارات الإتصال في التدريس.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد الكلية ان الدورة شارك بها عدد ٢٠ من معاوني أعضاء هيئة التدريس، ‏وتضمنت تقديم حزمة متكاملة من المعارف والمهارات التربوية، التي تساعد المعلمين على تحسين طرق التواصل مع ‏الطلاب، وتطبيق أساليب تعليمية حديثة وفعالة، كما ركزت على تعزيز المسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمعلم الجامعي بما ‏يعزز من دوره في دعم العملية التعليمية وتطويرها.

وفي سياق متصل صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه بالتعاون مع وزارة الأوقاف، نظمت إدارة الجامعة دورة تدريبية لعدد ٥٠ من أئمة وواعظات سوهاج في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، وطبقاً لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف مجالات التدريب، وذلك بالقاعة الزجاجية للمؤتمرات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الدورة هو تدريب الأئمة والواعظات من خلال الإستعانة بالمتخصصين في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بهدف تعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقًا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، وذلك إيمانا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات الثقافي، ولإبراز صورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات، مؤكداً على حرص الجامعة دعم استمرارية التعاون مع وزارة الأوقاف لتأسيس خطاب ديني وسطي جديد، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة، وهي إحدى دعائم نشر صحيح الدين الإسلامي بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أهمية التدريب يكمن في فاعلية دور الأئمة في بناء الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وتأثيرهم في عقلية الشباب، ونشر الفكر المستنير المعتدل وغير المتطرف والتصدي لمحاولات تشويه ديننا الحنيف، مشيداً بأهمية التدريب في تطوير مهارات الأئمة في الجانب النفسي والاجتماعي، وتنمية وعيهم بمختلف المستحدثات والمستجدات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بالدور الخدمي للجامعة وتعاونها المثمر مع الوزارة من أجل التوعية والتثقيف والتدريب، وما تملكه من قامات علمية يمررون علمهم لنفع الدنيا والدين، من خلال الجامعة منارة العلم داخل المحافظة، مقدماً شكره لرئيس الجامعة لتسخيره إمكانياتها لمساندة القضايا التنموية، مضيفًا أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام من 21 حتى 24 من سبتمبر الجاري، وتضمنت محاضرات في الإرشاد النفسي منها مدخل إلي الإرشاد النفسي، توظيف الإرشاد النفسي في التعامل مع جمهور المدعوين، دور الإرشاد النفسي في معالجة العنف الأسري، الارشاد النفسي وتعديل الظواهر السلوكية الغير مرغوبة.

ومن الجدير بالذكر أنه يحاضر في الدورة كل من الدكتور أحمد محمود موسى، الدكتورة شادية أحمد مصطفى، الدكتور طارق ذكي موسى، الدكتورة وفاء محمد علي، والدكتور أشرف محمد نجيب.