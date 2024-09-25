عيار 21 يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الذهب بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أرقامًا جديدة لما يصل إليها منذ شهر فبراير الماضي، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة الآن، 3600 جنيه للجرام الواحد.

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم آخر تحديثات سعر الذهب بدون مصنعية اليوم، وفقًا لآخر تحديثات موقع «آي صاغة» المختص بأسعار المعادن النفسية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، 4114.25 جنيه للبيع، و4091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22، 3771.5 جنيه للبيع، و3750.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، 3600 جنيه للبيع، و3580 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، 3085.75 جنيه للبيع، و3068.5 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وفي وقت سابق أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات ، فى تصريحات صحفية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب سجل اليوم 2670 دولارا للاوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار للأوقية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21، 3620 جنيهًا.