محافظ الجيزة: 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحي بأطفيح

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدداً من محطات الصرف الصحي لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين وإنشاء بنية تحتية متكاملة للقري الغير مخدومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري مركز ومدينة أطفيح .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين بنسبة تنفيذ ١٠٠ % بسعة ٢٥ الف م٣ يوميآ ومصممة علي طاقة استيعابية مستقبلية ٤٠ الف م٣ يوميا لتحقيق الاستفادة لعدد ٨ قري بحوالي ٢٠٠ الف نسمة .

وأشار محافظ الجيزة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لتعظيم الاستفادة منها في خدمة قري " كفر الواصلين - القبابات - الكداية - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقة - الرقة القبلية - الرقة البحرية " .

كما عاين المهندس عادل النجار محطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين الرئيسية والمجهزة بعدد ٥ طلمبات رفع والتي تعد نقطة تجميع ومصب لخدمة عدد من القري ورفعها لمحطة المعالجة الثلاثية واستغلالها الاستغلال الأمثل في الغابات الشجرية.

كما حرص محافظ الجيزة علي إجراء تشغيل تجريبي للمحطة للتأكد من جاهزيتها علي الوجه الأكمل لدخولها الخدمة .

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة محطة رفع الصرف الصحي بصول الرئيسية حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة ١٠٠% وبطاقة حوالي ١٢ الف م٣ يوميآ ، ومن المقرر إطلاق التيار الكهربائي الأسبوع القادم لتكون جاهزة لدخولها الخدمة .

وخلال الجولة أستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين ، مؤكدا علي الأجهزة المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الجارية لخدمة المواطنين .

مؤكداً على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة.