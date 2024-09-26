كولر يعقد مؤتمراً صحفياً قبل قمة الزمالك في السوبر الأفريقي

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعقد مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر اليوم الخميس، بصحبة محمد الشناوي قائد الفريق من أجل الحديث عن لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسيتحدث كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي الذي يقام على استاد فيصل بن فهد بالملز، في تمام الواحدة ظهرًا عن مواجهة الزمالك ورؤيتهما لتلك المباراة القوية في بطولة السوبر الأفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الرياض مساء الأربعاء برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، وكان في استقبالها الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وبصحبته الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي.

كما حرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير، وطاقم السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الأهلي، فور وصولها إلى مطار الرياض.

الأهلي يختتم مرانه اليوم لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب فيصل بن فهد بالملز، وذلك استعدادًا لمباراة الزمالك غدًا الجمعة في السوبر الأفريقي.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي اليوم الخميس في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي في الرياض، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي مساء غد الجمعة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.