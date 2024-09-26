الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

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اقتحام المسجد الأقصى وموقع أثري جنوبي الخليل

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين غرب الخليل


وذكرت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين خلال اقتحام بلدات دورا، وبيت كاحل، وإذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصعب محمد  أبو جحيشة، وعبد الرحمن تيسير العسود، ومعتز محمود العسود، وسام رفيق الطميزة، من بلدة إذنا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت تلك القوات  الشقيقين يزن وإبراهيم النجار من مدينة الخليل، وجهاد اطنينة من بلدة ترقوميا، وأحمد إبراهيم عقيل من بلدة بيت كاحل، وخالد الرجوب، وأحمد جهاد اطبيش من بلدة دورا، خلال حملة مداهمة منازل، والتنكيل بالمواطنين.

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