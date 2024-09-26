مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".



وذكرت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين خلال اقتحام بلدات دورا، وبيت كاحل، وإذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصعب محمد أبو جحيشة، وعبد الرحمن تيسير العسود، ومعتز محمود العسود، وسام رفيق الطميزة، من بلدة إذنا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت تلك القوات الشقيقين يزن وإبراهيم النجار من مدينة الخليل، وجهاد اطنينة من بلدة ترقوميا، وأحمد إبراهيم عقيل من بلدة بيت كاحل، وخالد الرجوب، وأحمد جهاد اطبيش من بلدة دورا، خلال حملة مداهمة منازل، والتنكيل بالمواطنين.