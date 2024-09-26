الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لغزة

شهداء غزة
شهداء غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فقد استُشهد ثمانية مواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ356، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

txt

مقتل 15 سوريًا وإصابة 18 آخرين جراء غارات إسرائيلية شرق لبنان

txt

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة في الشرق الأوسط

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 5 شهداء بينهم طفلان، وعدد من المصابين، في قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فارس في منطقة حي الأمل غرب خان يونس، وسط أعمال تجريف، وقصف مدفعي لليوم الثاني شرق بلدة الفخاري.

واستُشهدت سيدتان عقب قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع، وآخر بالمخيم الجديد في النصيرات، فيما أصيب آخرون بجروح.

مواد متعلقة

صحة لبنان: مقتل 31 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية

خالد قمر يضع روشتة الزمالك لتحقيق لقب السوبر الأفريقي

«غزة» تفتتح اجتماعات الأمم المتحدة

"الطفولة والأمومة" والأزهر يكرمان أوائل شهادات القراءات والثانوية الأزهرية من غزة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة

محمد بن زايد يبحث مع بايدن أزمة غزة وجهود مصر وقطر في الوساطة
الجريدة الورقية