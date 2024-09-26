"سلامتك تهمنا" ندوة بمياه الشرب بسوهاج لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى تاتى فى اطار المبادرة الرئاسية "بداية" وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها المختلفة وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والدكتور حازم على حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج ومسئولى مديرية العمل والسلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج.

واشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان الشركة تعمل على توفير بيئة امنة للعاملين بها من خلال انشاء ورشة متخصصة فى تصنيع زى السلامة والصحة المهنية الخاص للعاملين وتاسيس المركز الاقليمى للسلامة والصحة المهنية لتدريب العاملين ورفع كفائتهم كما تطلق الشركة سنوياً مسابقة السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 11 مجال للتنافس وذلك بهدف حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية فى إطار الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية كما قررت الشركة ان تكون شهادة اجتياز البرامج التدريبية للسلامة والصحة المهنية شرطاً من شروط الحصول على الترقية للوظائف الفنية وذلك تاكيداً على الاهمية البالغة التى توليها الشركة فى حماية العاملين وتامينهم.

واوضح الدكتور حازم على حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج ان تلك الفاعليات تاتى ضمن خطة المديرية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار واضاف انه تم القاء عدد من الندوات من المختصين بمديرية العمل حول التعريف بالسلامة والصحة المهنية واهدافها وانواع مخاطر بيئة العمل وشرح للمخاطر الفيزيائية ومخاطر الحريق وخطة الطوارى وتحليل وتقييم المخاطر.

وفى نهاية اللقاء تم تفقد المعمل المركزى لمياه الشرب للاطمئنان على المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك تم تفقد مركز تدريب الشركة للتعرف على البرامج التدريبية التى تنفذها الشركة فى المجالات المختلفة وورش الخدمات للاطمئنان على تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل