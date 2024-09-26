مقتل 15 سوريًا وإصابة 18 آخرين جراء غارات إسرائيلية شرق لبنان

قتل 15 شخصًا سوريًا وإصابة 18 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، وفقًا لـ "روسيا اليوم".



وذكرت “روسيا اليوم”، أنه بينما تتواصل عمليات رفع الأنقاض فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

وقد طالب الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل ولبنان بتلبية الدعوة الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الرئيسين بعد لقائهما في نيويورك: "حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم".

وأضاف البيان: "تبادل إطلاق النار منذ السابع من أكتوبر 2023 وخاصة على مدى الأسبوعين الماضيين، يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقا وإلحاق الضرر بالمدنيين. لذلك عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار المؤقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".