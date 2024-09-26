لابيد: على إسرائيل قبول وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 7 أيام

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه على إسرائيل قبول المطالبات لها بوقف إطلاق النار في لبنان، ولسبعة أيام فقط، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" كتب لابيد: "على دولة إسرائيل أن تعلن هذا الصباح قبولها لاقتراح بايدن-ماكرون لوقف إطلاق النار، ولكن لمدة 7 أيام فقط حتى لا تسمح لحزب الله باستعادة أنظمة قيادته وسيطرته. لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إخراج حزب الله من حدودنا الشمالية".

وشدد على أن "أي اقتراح يتم تقديمه يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة الفورية بأمان إلى منازلهم ويؤدي إلى استئناف المفاوضات حول صفقة الاختطاف"، معتبرا أن "أي خرق ولو بسيط لوقف إطلاق النار، سيؤدي إلى قيام إسرائيل بالهجوم من جديد بكل قوتها وفي كافة مناطق لبنان".