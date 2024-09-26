اليوم.. الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لسيدي الشبراوي

تحتفل الطرق الصوفية، ومحبيهم، اليوم الخميس، بالليلة الختامية، بمولد العارف بالله عمر جعفر الشبراوي، المعروف بـ "البحر الراوي"، حيث تقيم الطريقة الشبراوية الخلوتية، مولد سيدي الشبراوي، بمحافظة المنوفية.

وتحتفل الطرق الصوفية، من شهر سبتمبر كل عام، بمولد العارف بالله عمر جعفر الشبراوي، حيث تقيم الطريقة الشبراوية الخلوتية مولد البحر الراوي في قرية شبرا زنجي بمركز الباجور التابه لمحافظة المنوفية، في ساحتها الكبيرة الكائنة إلى جوار مسجد وضريح سيدي عمر الشبراوي، والتي يشهد توافد أبناء الطريقة الشبراوية الخلوتية من شتى المحافظات للإحتفال بالليلة الختامية.

ويأتي هذا الإحتفال إحياءًا لذكرى قطب الغوث مربي المريدين البحر الراوي سيدي عمر الشبراوي، الذي لطالما أخذ بأيدينا لنعرف صحيح ديننا، والذي لازالت مؤلفاته تزخر بها المكتبة الإسلامية والتي تشكل مرجعًا لكل باحث ومتفقهه في الدين وكل طالب علم.

ويشارك في الاحتفالية، شيوخ الطريقة الدسوقية المحمدية، وشيوخ الطريقة الجوهرية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية وشخصيات عامة وإعلاميين.

الجدير بالذكر، أن الطريقة الشبراوية الخلوتية، استقبلت أعضاء المجلس الأعلى للطرق، ومشايخ الطرق الصوفية المصرية للاحتفال بمولد العارف بالله عبدالخالق الشبراوي، والعارف بالله كامل الشبراوي.