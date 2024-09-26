تداول 2000 طن مواد غذائية بموانى البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 8 سفن، إلى جانب تداول 14 ألف طن بضائع و 702 شاحنة و120 سيارة.

حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و 419 شاحنة

وأصدر المركز بيانا اليوم الخميس، أكد فيه أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و419 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع 283 شاحنة و25 سيارة.

تداول 2500 طن بضائع

وأشار إلى أن ميناء سفاجا اليوم، يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة وادي الملوك، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وCORN، كما جرى تداول 2500 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة.

مغادرة السفينة MILAGRO على متنها 2000 طن مواد غذائية

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينتين MILAGRO على متنها 2000 طن مواد غذائية الي السودان والسفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.

وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.

وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.