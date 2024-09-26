ورش ثقافية وفنية متنوعة ضمن مبادرة " بداية " بثقافة شمال سيناء

عقد ببيت ثقافة رابعة بمحافظة شما سيناء، محاضرة توعوية بعنوان " الهجرة لها مخاطرها " القاها نجيب سويلم مسئول النشاط، تحدث عن سلبيات الهجرة غير الشرعية على الأفراد المهاجرين، وعلى الدول التي تعاني من كثرة المهاجرين غير الشرعيين اليها، وعن تعرض حياتهم للمخاطر... الخ، بمتابعة واشراف سليمان منصور مدير البيت.

وفى جانب اخر بقصر ثقافة بئر العبد عقد مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، القاها أمل محمد مسئول النشاط، تميز بها الرواد، نوره محمد، اسماء حسن، سهام محمد، سميره سالم، غاده حسين، تمت بأحد التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، اعدها ابراهيم القطاوي، بمتابعة واشراف محمود عيد مدير القصر.

وفى السياق عقد بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة قرأة حرة وحكى لكتاب " صراع على الكنز " تأليف محمد سعيد العريان، قام بالشرح حنان سالم، شارك فى الورشة من الرواد: «محمد علي سليمان، سالم محمد محمود، يوسف محمود عدلى، ابرهيم حسن ابراهيم - السيد سالم»، بمتابعة واشراف جمال ابراهيم مدير المكتبة.

كما تم تقديم مخاطر الهجرة غير الشرعية بمحاضرة توعوية وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان " بثقافة شمال سيناء والعريش .

واستكمال ورشة فن التطريز، بفرع ثقافة شمال سيناء، اشراف نيفين المطري، ونسرين الشوربجي مسئول قسم ثقافة المرأة بالفرع.

أقيمت الفعاليات، تحت رعاية وتوجيه دكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، واشراف الدكتور شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.