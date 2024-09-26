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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كمونة: أتمنى أن يبدأ هذا اللاعب في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال محمد كمونة لاعب نادي الزمالك السابق أنه يتمنى أن يبدأ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي بمباراة كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

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وأشار كمونة في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن مركز الظهير الأيسر كان صداع في رأس جوميز بسبب غياب فتوح لكن محمد حمدي لاعب مميز ويستطيع أن يجيد في تلك المباراة.

وطالب كمونة ناصر ماهر ومصطفى شلبي باستغلال المساحات خلف محمد هاني ظهير ايمن الاهلي مؤكدًا ان هذا الأمر سيكون مفتاح الفوز.

ويفتح ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، أبوابه يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

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