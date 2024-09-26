هنا شيحة تثير ضجة بالبيجاما وسعرها صادم

نجحت النجمة هنا شيحة في أن تواكب موضة صيف 2024 لتطل من جديد أمام جمهورها بإطلالتها ساحرة جذابة مفعمة بألوان الطبيعة الخلابة وذلك خلال تواجدها في مهرجان فيلم المرأة بسلا المقام في المغرب.



وتألقت هنا شيحة بإطلالة مفعمة بألوان الطبيعة،حيث ارتدت بيجاما مميزة بطبعات ورود خفيفة من موقع My Mayz، يصل سعرها إلى 2229 جنيه.



وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية لتضيف إطلالتها لمسة ناعمة متناغمة مع جاذبيتها الخاصة وتخطف الأنظار إليها.



واختارت لم خصلات شعرها للوراء بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.



وكانت آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في قصة ما تيجي نشوف، ضمن أحداث مسلسل 55 قصة حب، ومن بطولة نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.



هنا شيحة

هنا شيحة

هنا شيحة