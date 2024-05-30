بالاحضان.. هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها وتخطف قلوب الجماهير

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها باحتفال بتخرج ابنها الأصغر مالك من المدرسة الثانوية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.





ووجهت لابنها رسالة مؤثرة لتعبر عن فرحتها وإمتنانها بتخرجه، ولكن كانت رسالة والدتها أكثر تاثيرا التي أكدت ان ابنتها تحصد الان ثمار تعبها في رعاية ولديها بمفردها منذ انفاصلها عن والدهما.





ونشرت هنا شيحة ألبوم صور في حفل التخرج لتوثيق مشاركتها مع أولياء على الإنستجرام، وعلقت على الصور، قائلة:" الف مبروك حبيبي وابني الصغر مالك الف مبروك حبيبي وابني والراجل الجدع الجميع .. ربنا يحفظك ويحميك دايما دايما لطيف وبتراعي مشاعر اللي حواليك".

وتابعت هنا شيحة: الف مبروك علي النجاح يا حبيبي. عقبال الجامعه يا رب.. ودايما اشوفك ناجح، ومحقق اللي نفسك فيه.

وجاء التعليق الأول من السيدة نادية زيتون والدة هنا شيحة وقالت فيه: مبروووك يا قلبي بيرجعلك تعبك يا احلى هنا ويفرحك بيهم، وردت عليها هنا شيحة، اليوم يوم الفخر بأولادي.. ربنا يحفظهم لي".





وأكملت هنا شيحة: الف مبروك علي النجاح يا حبيبي. عقبال الجامعه يا رب.. ودايما اشوفك ناجح، ومحقق اللي نفسك فيه.



كما وجهت لابنها رسالة باللغة الإنجليزية قائلة تهانينا، ابني، ملاكي، فخورة جدًا بك وبما أصبحت عليه، الله يحفظك، أتمنى لكم كل التوفيق، ها نحن قادمون للجامعة، أتمنى كل النجاح يا مالك".

وظهرت هنا شيحة بإطلالة شبابية جذابة، حيث ارتدت بلوزة صيفية صممت من قماش ناعم مزركش ببعض الزهور الربيع ونسقت عليه بنطال جينز مميز التصميم.





واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل جذاب ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.









هنا شيحة من مواليد 25 ديسمبر 1985) هي ممثلة مصرية، والأخت الصغرى للممثلة حلا شيحة. بدأت العمل الفني بعمر الخامسة عشرة ونالت أول بطولاتها أمام الممثلة ليلى علوي وحنان ترك بفيلم حب البنات وكانت بالسنة الرابعة بمسيرتها المهنية.

والدها هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولدت هنا في بيروت في عائله فنية من أربع أخوات ولاحظت والدتها نادية زيتون اللبنانية، مواهب بناتها فشجّعتهنّ وصقلت مواهبهنّ بدروس الموسيقى والباليه. أحبت هنا القراءة مثل والدتها، اتجهت للمعهد العالي للفنون المسرحية لتتابع شغفها بالخيال والفن وتتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

تخرجت من أكاديمية الفنون في مصر وتخصصت بالتمثيل والإخراج. بدأت حياتها المهنية في مسلسل "البر الغربي" عام 2002 عندما كانت لا تزال طالبة بالمعهد.[2][3][4][5] وظهرت بمسلسل "حبنا الكبير" بدور فتاة إيطالية. وكتن من أكبر ادوارها ببطولة مشتركه في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك وأشرف عبد الباقي،وفي فيلم درس خصوصي مع الممثل محمد عطيه

حصلت على الشهرة بعد دورها في فيلم حب البنات ومسلسل “ يتربى في عزو “ مع يحيي الفخراني إخراج مجدي أبو عميرة عام 2007.

بدأت هنا تحويل مسارها الفني والابتعاد عن الأدوار المألوفة للجمهور بداية من مسلسل “شارع عبد العزيز" لتقدم دور الفتاة متوسطة الحال التي تحب بلا أمل، لتقدم مسلسل طرف ثالث من إخراج محمد بكير عام 2012.

• عام (2013) اختارها المخرج محمد ياسين لتلعب دور “نوسه” في مسلسل “موجة حاره” لتقلب موازين أدوارها تماما بدور مفاجئ جريء جدا.

• عام (2014) عملت مع المخرج خالد مرعي في مسلسل السبع وصايا في دور شديد التعقيد، لتصبح شخصية إم إم التي لعبتها هنا شيحا مع شريكها في النجاح «وليد فواز» الذي لعب شخصية «عرنوس» من أيقونات الحب لدى الجمهور “إم إم وعرنوس.. حكاية حب لا تنتهي“

• عام (2014) لعبت دور البطولة في فيلم “قبل الربيع “ للمخرج أحمد عاطف.

• في عام (2015) عملت هنا شيحا في مسلسل العهد الكلام المباح للمخرج خالد مرعي في ثاني تعاون بينهم لتجسد هنا شخصية “سجاج” ويكون هذا المسلسل الأول من نوعه في الوطن العربي في هذا النوع الدرامي للمؤلف “محمد أمين راضي”

• عام (2015) يمثل نقلة نوعية في مسارها الفني بالمشاركة في أحدث أفلام المخرج السينمائي الكبير محمد خان “قبل زحمة الصيف” في دور البطولة لفيلم يمثل نقلة مختلفة على مستوى الحكي الدرامي لمخرجه صاحب المسيرة المعتبرة على الصعيد العربي والدولي في مجال صناعة الأفلام، وهو ما ينبأ للفيلم أن يثير صدا واسعاً، نظراً لجرأته وحرفية مخرجه في إدارة الممثل وثقته الكبيرة في هنا الذي دفعه لحصر الاختيار عليها في الدور الذي لعبته في الفيلم لسنوات قبل أن يخرج الفيلم إلى حيّز التنفيذ.