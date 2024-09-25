نجم الزمالك يكشف أخطر مفاتيح الأهلي في السوبر الأفريقي (فيديو)

قال أيمن منصور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن مباراة السوبر الأفريقي قمة لا تتكرر كثيرًا، مؤكدًا أنه يجب التعامل خلالها بحذر.

وأوضح أيمن منصور، خلال لقاء له في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إمام عاشور ووسام أبو علي وكهربا وأكرم توفيق لا بد من التركيز عليهم، لأنهم أخطر مفاتيح الأهلي، مشيرًا إلى أن نقاط الضعف في الأهلي والزمالك معروفة للطرفين.

وأضاف أيمن منصور، أنه قبل لقاء السوبر الإفريقي عام 1994، كان الجميع يتحدث عن الأهلي والفوز، ولكن الزمالك فاز وقلب الطاولة.

لا بد من زيادة الدوافع لدى لاعبي الزمالك

وأشار أيمن منصور إلى أنه لا بد من زيادة الدوافع لدى لاعبي الزمالك من أجل الفوز على الأهلي، مؤكدًا أن جوزيه جوميز، المدير الفني للنادي الأهلي، سيختار لاعبين مميزين لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي.

ومن جانبه، قال أشرف يوسف نجم الزمالك السابق إن السوبر الأفريقي المرتقب يجمع بين كبيري الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أضاف يوسف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا وتتوفر له كل عوامل النجاح بعكس الزمالك عنده مشاكل".



وأكمل:" الصفقات الجديدة مستواها جيد وشاهدتهم في المباراة الودية مع شباب الفريق وبن تايج لاعب جيد ويحتاج للتأقلم".

واستطرد:" الزمالك مركز علي التتويج ببطولة السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك ناديين كبيرين ولايصح التقليل منهما".

وتحدث يوسف عن ذكريات السوبر الأفريقي 1994:"لم أقوم بخنق محمد يوسف في السوبر الأفريقي 1994 ومستحيل أفعل ذلك وتدخل محمد يوسف ضدي في مباراة السوبر الأفريقي لم يستحق الطرد للأمانة".