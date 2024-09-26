هبة الإباصيري تستعرض قوامها الممشوق بالكاجوال

خضعت الإعلامية هبة الإباصيري لجلسة تصوير جديدة لتستعرض قوامها الممشوق وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الإشهر إنستجرام.





وبدت هبة الإباصيري بإطلالة عصرية مزجت بين الأناقة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت بادي ونسقت عليه جاكيت بأكمام منتفخة مع بنطال جينز فيما انتعلت حذاء بكعب عال.



أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها ولون البينك في الشفاه.

هبة الاباصيري

هبة الأباصيري من مواليد 27 أبريل 1981 ، مذيعة وممثلة مصرية.

حياتها

درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية

حياتها الأسرية

عام 2012 تزوجت من رجل الأعمال المصري عمر فطين رزقت منه بابنتين كايلا وليلى

مشوارها المهني

انطلاقتها مع شبكة إيه آر تي

دخلت مجال الإعلام عام 1997 وهي لا تزال في المرحلة الثانوية من خلال تقديم بعض الإعلانات ثم أدت دور الموديل في بعض أغاني الفيديو كليب ومنها أغنية للفنان راغب علامة و هاني شاكر حيث كانت بصحبة إحدى صديقاتها التي كانت تعمل «موديل» في فيديو كليب من إخراج محسن أحمد، فكان لديها فضول لمعرفة ما خلف الكواليس، ووقتها عرض عليها المخرج، إمكانية المشاركة في أغنية جديدة للفنان هاني شاكر، ظهورها الأول على الشاشة كموديل «بيسموكى القمر» مع هاني شاكر من إ نتاج شبكة راديو وتلفزيون العرب والذي كان نقطة تحول في حياتها وأثناء مونتاج الكليب قبل عرضه على الشاشة شاهدتها الفنانة صفاء أبو السعود التي كانت تشغل منصب رئيس قنوات الأفلام وقتها وطلبت من المخرجة أميرة الشناوي التي عرفتها بها مقابلتها وقامت بعمل اختبار كاميرا ورشحتها للانضمام إلى الشبكة للعمل كمذيعة فوافقت وهي لا تزال طالبة رفض والدها الأمر، لكن صفاء استطاع إقناعه، مهمتها الأولى كانت تغطية «مهرجان كان السينمائي» حتى عام 2006 قررت مغادرة الشبكو عندما وجهت اهتمامها نحو الأحداث الرياضية لم تعد تجد نفسها

إنتقالها إلى قناة العربية إم بي سي والقنوات المصرية

إنتقلت بعدها للعمل في قناة العربية التي تبث من دولة الإمارات، حيث انضمت إلى برنامج "صباح العربية"، وبعد مرور ثلاثة أشهر، لم تستطع التأقلم مع "الغُربة" والابتعاد عن مصر، طلبت من الإدارة العودة والعمل من داخل مكتب القاهرة الخاص بالقناة، لكن المكتب وقتها كان صغيرًا، حتى انتقلت إلى مجموعة "إم بي سي" قدمت عدة برامج بداية من برنامج " النجم الشيف " وغنوة بالتزامن مع عملها في إم بي سي عملت في التلفزيون المصري بدعم من المهندس أسامة الشيخ الذي كان يرأس شبكة قنوات النيل قبل توليه منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وقد منحها فرصة في برنامج «كل ليلة» على قناة «نايل لايف» ثم في برنامج «مذيعة من جهة أمنية» الذي حقق لها شهرة واسعة "و " ستوديو مصر " قدمت برنامج " كش ملك" علي شبكة تلفزيون الحياة، وتقوم فكرة البرنامج علي استضافة عدد من نجوم الفن والمجتمع ومناقشاتهم في عدة موضوعات، عام 2021 إنتقلت إلى شبكة سي بي سي المصرية لتقديم برنامج its show time حاورت فيه كبار النجوم في الوطن العربي في سبتمبر 2021 إنتقلت لتقديم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بالمشاركة مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين.

مشاركتها في برنامج ديو المشاهير

عام 2011 شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال

عملها في الإذاعة

في أغسطس 2017، توجهت إلى الإذاعة، حيث انضمت إلى محطة "drn"، لتقديم برنامج يحمل «اعترافات زوجة»، وكان يناقش المشاكل التي تحدث بين الزوجين، لكن التجربة لم تبصر النور

دخولها مجال التمثيل

خاضت أولى تجاربها السينيمائيه عام 2009 تحت عنوان «حرامي التوك توك» من إخراج «علاء عزام» وتأليف«محمد مستجاب» وبطولة محمد لطفي وعزت أبوعوف وصلاح عبد الله. وعملين أخرين باسم «مجنون داليا» كفيلم سينيمائي وآخر كمسلسل تليفزيوني باسم «العنيده»

