رد نارى من زيدان على مهاجم الأهلى السابق بعد سخريته من الزمالك

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لاعب الأهلي السابق أحمد بلال، بعد سخرية الأخير من نادي الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، في إن من يقلل من قيمة الزمالك هو «معتوه ومجنون» لأن القلعة البيضاء تاريخ كبير.

وأضاف، لابد من أخذ موقف ضد «الأراجوزات» الذين يبحثون عن التريند ليس أكثر، ومن يدلي بهذه التصريحات فهو ليس نجم أبدا

وكانت حاله من الغضب سادت بين جماهير الزمالك بعد تقليل نجم الأهلى السابق من إمكانات لاعبى الزمالك وتحدث أحمد بلال عن مواجهة السوبر الأفريقي قائلاً “نادي الزمالك بمستواه الحالي سوف يواجه صعوبة قوية أمام المارد الأحمر، في كأس السوبر الإفريقي، أعتقد أن اللقاء سوف يتنتهي قبل بدايته لصالح الأهلي، في ظل مستوى الزمالك المتواضع”.

وزاد “الزمالك بمستواه الحالي لن يسدد كرة على العارضة حتى بالمباراة، حال لعب اللقاء بهذا المستوى حيث لا يحتاج للسفر إلى السعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة ونسبة فوز الأهلي سوف تصل إلى 90%”.