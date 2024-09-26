عزيز الشافعي يكشف مفاجأة عن أغاني ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد (فيديو)

كشف الملحن عزيز الشافعي، كواليس تلحين أغاني في ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد، قائلا:" إحنا عملنا الأغاني دي من سنة".



وقال عزيز الشافعي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون": " نزول الأغاني كان قرار مفاجئ من شيرين وقالتلي هنزل بالأغاني وانا كنت متخوف ومضايق وانا كنت عايز الاغاني تكون موجودة في كل مكان بالمتاجر الرقمية بشكل شرعي".

الأغاني منزلتش من سنة بسبب شروط التعاقد

وتابع عزيز الشافعي: "الأغاني منزلتش من سنة بسبب شروط التعاقد بين شيرين وشركة روتانا وعدم التوصل إلى نقطة اتفاق".



ولفت عزيز الشافعي :"كنت متوقع فشل الأغاني بعد طرحها لكن على عكس المتوقع حققت الأغاني انتشارا كبيرا ونجاحا كبيرا".

بضحكة صافية وملامح مصرية أصيلة عادت من جديد النجمة شيرين عبدالوهاب لجمهورها الحبيب بصورة تجمعه مع المستشار ياسر قنطوش لتقلب مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.

وتألقت شيرين عبدالوهاب إطلالة صيفية جذابة مفعمة بزهور الربيع المنعشه، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم مزركش بطبعات الزهور ذات الألوان الزاهية.



وبدت شيرين بوزن زائد مما اكد تعافيها مما كانت تعاني منه الفترة الماضية.

وعلى الرغم من الخلافات وإعلانه وتنحي المستشار ياسر قنطوش عن التعاون معها، لكنه يحمل في قلبه مشاعر الحب والتقدير لها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع ملامحها المصرية الأصلية مع لون الوردي في الشفاه.

وحرصت شيرين عبدالوهاب على إبداء حبها واعتزازها بالمستشار، وهذا ما اكدته بنشرت صورة جمعتها بمحاميها الخاص ياسر قنطوش منذ قليل، وعلقت عليها قائلة: أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش.



وقد كان قال ياسر قنطوش في بيان صحفي مساء اليوم، أنه تواجد صباح اليوم بالمحكمة للمرافعة عن الفنانة شيرين عبدالوهاب في قضيتين الأولى التي تخص أزمتها مع شركة روتانا، والثانية مع المنتج محمد الشاعر.

وأضاف ياسر قنطوش حديثه، بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد تواصلت معه اليوم وتم التصالح بينهما بعد ما بدر منها خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، كما أكدت على أنها تكن للمستشار ياسر قنطوش كل الحب والتقدير ولن تنسى مواقفه معها في أزماتها.

وتابع قنطوش، شيرين عبدالوهاب أشارت إلى أن حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ وتم اقتطاع جزءا كبيرا من حديث محاميها الخاص عن أزمة روتانا، كما توجهت بالشكر له عن حرصه بحضور جلسات قضاياها اليوم رغم تنحيه مؤخرًا.



ومن جانبه أكد المستشار ياسر قنطوش، أنه يكن كل الحب والاحترام للفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه مستمرا في الدفاع عنها، وكونه محاميها الخاص، وأن علاقتهما بها كل الاحترام.



