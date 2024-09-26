بيحفر بالليل.. اعترافات مزارع أسيوط بعد ضبطه بـ 369 قطعة أثرية

استمعت جهات التحقيق إلى مزارع عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته 369 قطعة أثرية لعصور زمنية مختلفة في محافظة أسيوط وأدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة.

وقال المتهم في الاعترافات بأنه اشترى أدوات الحفر، وظل يحفر عدة أيام ليلا، حتى وصل للكنوز الأثرية، مضيفًا بأنه عثر على 369 قطعة أثرية مختلفة، وكان يستعد لتهريبها، ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه وفشل في مخططه.

بداية الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 369 قطعة أثرية من العصور الاسلامية واليونانية بحوزة المنقب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار قيام (مزارع، له معلومات جنائية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة فى الحفر وعدد (369 قطعة أثرية)، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثارية المضبوطة بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى أثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية.