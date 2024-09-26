الدوري الأوربي.. فرانكفاروش المجري يسقط أمام أندرلخت بمشاركة بن رمضان

فاز فريق اندرلخت البلجيكي بهدفين مقابل هدف على فريق فرانكفاروش المجري والذي يلعب له النجم التونسي محمد علي بن رمضان في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوتو ارينا بمدينة بروكسل البلجيكية ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري الأوربي لهذا الموسم.

غاب التونسي محمد علي بن رمضان عن تشكيلة فريقه الاساسية حيث اشركه المدير الفني لفريق فرانكفاروش المجري الهولندي باسكال جانسن في الدقيقة ٧٢ من احداث المباراة بدلا من النرويجي زيكيرسين .

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني افتتح ياري فالسيكيرين أهداف المباراة بالهدف الاول لفريق اندرلخت وأضاف زميله الدانماركي دولبيرج الهدف الثاني للفريق البلجيكي الذي نجح في إنهاء المباراة لمصلحته رغم تسجيل فريق فرانكفاروش لهدف عن طريق المالي أداما تراوري في الدقيقة ٨٥ لكنه لم يكن كافيا لادراك حتى التعادل للفريق المجري .