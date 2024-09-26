أيتن عامر تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم"عنب"

نشرت الفنانة أيتن عامر متابعيها ببعض صورها من إطلالتها الخاصة التى ظهرت به العرض الخاص فيلم "عنب" وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وبدت أيتن عامر بإطلالة صيفية، مزجت بين الأناقة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان قصير مجسم صمم من قماش الحرير ينتمي لقصة الـ v، بارضية غامقة وبها زهور باللون البنفسج ، ونسقت شراب كولون أسود فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

العرض الخاص لفيلم عنب



واحتفل، مساء أمس، نجوم فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض كل من آيتن عامر وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

كما حرصت أيضًا على الحضور الفنانة بشري لدعم أبطال الفيلم بالإضافة إلي حضور إلهام شاهين وأسرتها لدعم إلهام صفي الدين.

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

