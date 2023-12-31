أيتن عامر تطل بفستان هند رستم بعد مرور 66 عامًا

خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر الإنستجرام، لحبها في التواصل الدائم بمتابعيها وجمهورها بين حين لآخر..

واستطاعت أيتن عامر أن تثبت للجميع ان تناسق قوامها هو من يبرز جمال قصة الفستان التي ترتديه وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها، لتسير على خطى الفنانة الراحلة هند رستم بإطلالتها العفوية التي لافتت لها انتباه الجميع بمشاركتها في فيلم "ابن حميدو" منذ 66 عامًا.

وبدت أيتن بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان مجسم، ميدي، طويل من الخلف وقصير من الأمام، صمم من قماش ناعم بأرضية طوبي مزين بالدوائر البيضاء، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض الغوايش الصفراء مع سلسلة أنيقة حول رقبتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها بشكل ناعم، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتميزت النجمة الراحلة هند رستم بذوقها الراقي الذي جعلها تختار أزيائها بعناية خاصة وتنجذب لقصات الفساتين الناعمة التي تبرز قوامها دون الميل للبهرجة والتكلف مما جعلها مثال تقتدي به أغلب فتيات وسيدات عبر مختلف الأجيال.

أيتن عامر

أيتن عامر (22 نوفمبر 1986-)، ممثلة مصرية.

حياتها

اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض.