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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يكشف عن “قادر 1”.. الصاروخ الذي هز الموساد

صاروخ قادر 1
صاروخ قادر 1

كشف الإعلام الحربي لحزب الله، عن سلاح صاروخ "قادر 1" الذي أدخله إلى الخدمة للمرة الأولى في المعركة باستهداف مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب"، معلنا عن مميزاته.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بطاقة سلاح صاروخ "قادر 1" الذي أدخله إلى الخدمة للمرة الأولى في المعركة باستهداف مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" .

مميزات الصاروخ : 

 

- القطر: 620 ملم

 

- الطول: 7665 ملم

 

- الوزن الكلي: 2870 كلغ

- وزن الرأس الحربي: 500 كلغ

 

- المدى: 190 كلم

 

وقال الإعلام الحربي إنّ "قادر 1" هو صاروخ أرض - أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية، وهو يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق، وقادر على إصابة الأهداف بدقة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، استهدف حزب الله مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ "قادر 1"، وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير "البايجرز" وأجهزة اللاسلكي.‏

 

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