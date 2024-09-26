الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حازم إيهاب يكشف عن الصعوبات التي واجهته في مسلسل "انترفيو"

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفنان حازم إيهاب، تفاصيل شخصيته في مسلسل انترفيو، الذي يلعب بطولته مع الفنانة رنا رئيس وخالد شباط، لافتًا إلى أن مشاهد الأكشن أصعب ما واجهه خلال المسلسل، وستضح ملامح الأحداث المثيرة حلقة تلو الأخرى لمعرفة ما تخفيه شخصية 

وقال حازم، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: المسلسل خلصان بقاله كتير اوي في شهر 10 السنة اللي فاتت وبدانا تحضيرات من قبلها على طول وكلمني المخرج أحمد خالد أمين وقرات الورق وحسيت إني عمري ما عملت دور زي ده قبل كده، دور مليان مشاهد فيها أكشن وفرهدة وحسيت إن شاهين بيملك مفتاح في المسلسل، وهو الكائن الغامض ووراه حاجة لازم نفهمها.

وأضاف: ومعظم الأدوار اللي اشتغلتها قبل كده كان فيها لايت كوميدي وبطلع أهزر وروش وشاهين عكس كده تمامًا.

أما عن الصعوبات التي واجهها خلال التصوير، قال: كنا بنصور في صحراء والمايه والمطر كنا بنغرز وبنقع وعمال يتفاقم مننا ومش عارفين نلمه وفيه زوايا لازم تتاخد وكنا بنعيد كتير، وكان الجو برد جدًا وبترعش وعمالين يغطوني بـ 70 حاجة ورا بعض، وطلعت بخبرة كبيرة من العمل ده، وطلعت من العمل عارف إني ممكن أعمل أكشن في يوم من الأيام، وحبيت الأكشن.

وأردف مازحًا: متهيألي أحمد السقا أو أحمد العوضي محتاجين يقلقوا شوية لأني داخل السوق بقوة جدًا، وطبعًا بهزر، دول أخواتي.

كما أشاد حازم بتعاونه مع منصة Watch IT، قائلًا: الطريقة اللي بتشتغل بيها Watch it خرجت أجيال جديدة، عندنا دلوقتي عصام عمر وطه دسوقي ونور النبوي ومحمد الشرنوبي ولو كنا من سنتين تلاتة لو قولنا لمنتج نعمل مسلسل من بطولة عصام عمر كان حد هيعمله؟ لا مستحيل، لأن ثقافتنا كانت معتمدة على نجم يبيعوا باسمه العمل.

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