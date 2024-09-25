مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

انعقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية بمقر الجامعة بالقاهرة برئاسة الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء والمشرف علي الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية

بدأ مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية بالتهنئة بفوز الجامعة بالمركز الرابع علي مستوي الجامعات التكنولوجية باسبوع شباب الجامعات التكنولوجية .

قرارات مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية

وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية علي تنفيذ ورشة تدريبية مجانا بورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة لتدريب عدد 40 طالب علي برامج الآلية الصناعية والميكاترونكس والاوتوترونكس بالتعاون مع شركة Smart Syst .

كما وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية على اعتماد الخطة الدراسية للعام الجامعي 2024/ 2025 علي أن يتضمن الجدول الدراسي للكلية ساعات موحدة للأنشطة الطلابية والدورات التدريبية لكافة البرامج .

ووافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية على مقترح هيئة سكك حديد مصر فيما يخص تدريب طلاب المدارس والكلية التكنولوجية بالفيوم.

وأحيط مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية علماً بقبول 134طالب من طلاب المدرسة الفنية بالقاهرة بالكلية التكنولوجية بالقاهرة ( تنسيق داخلي ) ، وكذلك قبول 17 طالب من طلاب مجمع ابو غالب بالكلية التكنولوجية بالقاهرة .

وناقش مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية اعتماد تشكيل لجنة فحص أوراق طلاب التحويل من البرامج المناظرة بالكليات التكنولوجية بالقاهرة ومراجعة اللوائح الدراسية بتلك الكليات واعتماد معايير القبول.



كما ناقش مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية الموقف الحالي المبني P بالكلية التكنولوجية الألمانية بأسيوط من تأهيل ورفع كفاءة لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب للمحاضرة الواحدة إلي٢٠٠ طالب.

واختتم مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية جدول أعماله بالاستعدادات للعام الدراسى للعام الجامعي 2024 /2025 ، واستقبال الطلاب والإرشاد والتوعية بالبرامج وطبيعة الدراسة .

جدير بالذكر أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية هي إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم، والتي تعد استدامة لمشروع المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق بكل من مجمع الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة كهيئة مستقلة ومقرها مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي بالقاهرة، ويشرف صندوق تطوير التعليم عليها ، وتخضع لوزارة التعليم العالي كجامعة تكنولوجية تحقق قيمة مضافة إلى الجامعات التكنولوجية المصرية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي وهم ١٠ جامعات تكنولوجية.