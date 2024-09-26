غدا.. الحكم على عامل هتك عرض فتاة بالمعادي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الخميس، حكمها على عامل لإدانته بهتك عرض فتاة في منطقة المعادي.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8011 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1540 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم "ياسر.س"، بهتك عرض فتاة أثناء سيرها في الشارع، فأقدم على ملامسه جسدها فنشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها حضر رجال الشرطة وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تبين من التحريات أن المتهم كان أقدم على ملامسة جسدها أكثر من مرة أثناء سيرها في الطريق، حيث إنه كان يراقبها منذ بداية الطريق، حتى أقدم على ملامسه أجزاء حساسة في جسدها، لذلك افتعلت الفتاة مشادة وحاولت التشاجر معه حتى حضر رجال الشرطة واتهمته بهتك عرضها في الشارع وتم القبض عليه.