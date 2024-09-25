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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أرسنال يقسو على بولتون بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية

فريق أرسنال الإنجليزي
فريق أرسنال الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على بولتون واندررز بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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أرسنال تقدم على بولتون بثنائية في الشوط الأول

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موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: ليويس سكيلي – كالافيوري - جوشوا نيكولز - كيويور.

الوسط: نوانيري – جورجينو - رايس.

الهجوم: ستيرلينج – جيسوس - ساكا.

سجل ديكلان رايس هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم أضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدفين للمدفعجة.

وفي الشوط الثاني واصل أرسنال سيطرته على مجريات المباراة وسجل يثان نوانيري الهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الرابع بالدقيقة 64 قبل أن يوقع كاي هافيرتز على الهدف الخامس في الدقيقة 77 من اللقاء.

بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يتأهل فريق أرسنال رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

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