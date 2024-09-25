أرسنال يقسو على بولتون بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على بولتون واندررز بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: ليويس سكيلي – كالافيوري - جوشوا نيكولز - كيويور.

الوسط: نوانيري – جورجينو - رايس.

الهجوم: ستيرلينج – جيسوس - ساكا.

سجل ديكلان رايس هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم أضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدفين للمدفعجة.

وفي الشوط الثاني واصل أرسنال سيطرته على مجريات المباراة وسجل يثان نوانيري الهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الرابع بالدقيقة 64 قبل أن يوقع كاي هافيرتز على الهدف الخامس في الدقيقة 77 من اللقاء.

بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يتأهل فريق أرسنال رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.