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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أرسنال تقدم على بولتون بثنائية في الشوط الأول

ارسنال و بولتون
ارسنال و بولتون

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول متقدمًا على بولتون واندررز بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: ليويس سكيلي – كالافيوري - جوشوا نيكولز - كيويور.

الوسط: نوانيري – جورجينو - رايس.

الهجوم: ستيرلينج – جيسوس - ساكا.

سجل ديكلان رايس هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم أضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدفين للمدفعجة.

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