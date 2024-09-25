أشرف يوسف: لقاء السوبر الأفريقي بين كبيرين وبن تايج يحتاج للتأقلم
قال أشرف يوسف نجم الزمالك السابق إن السوبر الأفريقي المرتقب يجمع بين كبيري الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
أضاف يوسف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا وتتوفر له كل عوامل النجاح بعكس الزمالك عنده مشاكل".
وأكمل:" الصفقات الجديدة مستواها جيد وشاهدتهم في المباراة الودية مع شباب الفريق وبن تايج لاعب جيد ويحتاج للتأقلم".
واستطرد:" الزمالك مركز علي التتويج ببطولة السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك ناديين كبيرين ولايصح التقليل منهما".
وتحدث يوسف عن ذكريات السوبر الأفريقي 1994:"لم أقوم بخنق محمد يوسف في السوبر الأفريقي 1994 ومستحيل أفعل ذلك وتدخل محمد يوسف ضدي في مباراة السوبر الأفريقي لم يستحق الطرد للأمانة".