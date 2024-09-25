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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أشرف يوسف: لقاء السوبر الأفريقي بين كبيرين وبن تايج يحتاج للتأقلم

محمود بنتايج
محمود بنتايج

قال أشرف يوسف نجم الزمالك السابق إن السوبر الأفريقي المرتقب يجمع بين كبيري الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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أضاف يوسف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا وتتوفر له كل عوامل النجاح بعكس الزمالك عنده مشاكل".

وأكمل:" الصفقات الجديدة مستواها جيد وشاهدتهم في المباراة الودية مع شباب الفريق وبن تايج لاعب جيد ويحتاج للتأقلم".

واستطرد:" الزمالك مركز علي التتويج ببطولة السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك ناديين كبيرين ولايصح التقليل منهما".

وتحدث يوسف عن ذكريات السوبر الأفريقي 1994:"لم أقوم بخنق محمد يوسف في السوبر الأفريقي 1994 ومستحيل أفعل ذلك وتدخل محمد يوسف ضدي في مباراة السوبر الأفريقي لم يستحق الطرد للأمانة".

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