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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تحقيق عاجل في بعثة الزمالك بالسعودية بسبب تسريب مران الفريق

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك

تعجب الإعلامي خالد الغندور من تسريب جزء من مران الزمالك الأول الذي أقيم علي ملعب الشباب بالسعودية.

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قال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"
تسريب جزء من مران الزمالك في السعودية وحسين لبيب يفتح تحقيق عاجل خاصة أن ذلك لم يحدث في معسكرات سابقة".

وواصل:"حالة من عدم الرضا سيطرت علي بعثة الزمالك المتواجدة في السعودية بسبب تسريب جزء من مران الزمالك قبل لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

حسين لبيب رئيس الزمالك فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسبب في تسريب مران الزمالك وإرساله عبر جروبات الواتساب.

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