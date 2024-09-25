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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد. 

وينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد يوم السبت المقبل، الموافق 28 سبتمبر 2024. 

خريطة العام الدراسي الجديد 

وأقر المجلس الأعلى للجامعات لخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024. 

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025 لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025. 

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025. 

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 2024-2025 اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025. 

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي الجديد 2024-2025 خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد 2024-2025 بدءا من يوم السبت المقبل. 

وبدأت المدن الجامعية بمختلف المحافظات الاستعداد لاستقبال الطلاب المغتربين في العام الدراسي الجديد 2024-2025 للإقامة بها.

وانتهت أغلب الجامعات من أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. 

 

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