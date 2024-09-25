موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد

حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد يوم السبت المقبل، الموافق 28 سبتمبر 2024.

خريطة العام الدراسي الجديد

وأقر المجلس الأعلى للجامعات لخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025 لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 2024-2025 اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي الجديد 2024-2025 خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد 2024-2025 بدءا من يوم السبت المقبل.

وبدأت المدن الجامعية بمختلف المحافظات الاستعداد لاستقبال الطلاب المغتربين في العام الدراسي الجديد 2024-2025 للإقامة بها.

وانتهت أغلب الجامعات من أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.