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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سر صورة الاحتفال المنتشرة لـ إمام عاشور ووسام أبوعلي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن الصورة المنتشره للثنائي إمام عاشور ووسام أبو علي، اثارت قلق بعض جماهير الأهلي باحتفال الثنائي.

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تابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" البعض شعر بأن الصورة بها ثقه كبيرة ولكن في الحقيقة ان الصورة من فيديو ظهر به وسام يسأل إمام انت بتحتفل كده ليه؟".

وأضاف:" إمام رد على وسام وقال له عشان بحب بلينجهام  وبشوفوا أفضل لاعب في العالم ومثلي الاعلي في هذا المكان".

وأختتم:" الفيديو لم يكن تحضير لاحتفال في مباراة السوبر ضد الزمالك كما قيل من البعض عبر السوشيال ميديا".

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