سر صورة الاحتفال المنتشرة لـ إمام عاشور ووسام أبوعلي
قال الإعلامي خالد الغندور، أن الصورة المنتشره للثنائي إمام عاشور ووسام أبو علي، اثارت قلق بعض جماهير الأهلي باحتفال الثنائي.
تابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" البعض شعر بأن الصورة بها ثقه كبيرة ولكن في الحقيقة ان الصورة من فيديو ظهر به وسام يسأل إمام انت بتحتفل كده ليه؟".
وأضاف:" إمام رد على وسام وقال له عشان بحب بلينجهام وبشوفوا أفضل لاعب في العالم ومثلي الاعلي في هذا المكان".
وأختتم:" الفيديو لم يكن تحضير لاحتفال في مباراة السوبر ضد الزمالك كما قيل من البعض عبر السوشيال ميديا".