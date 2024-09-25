سيف الجزيري: مباراة الأهلي تحدٍ صعب وهدفنا تحقيق اللقب

أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض يسعى لحصد لقب كأس السوبر الأفريقي.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي: "الفريق استعد بكل قوة لمواجهة الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي".

وأضاف قائلاً: "نبذل أقصى جهد في التدريبات استعداداً للقاء، وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك بحصد اللقب الأفريقي".

واختتم: "لقاء الأهلي بمثابة التحدي الكبير لنا جميعاً، لاسيما وأنه على لقب كأس السوبر، وهدفنا العودة إلى القاهرة بالبطولة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.