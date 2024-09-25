إبراهيم عيسى: عبدالناصر حارب إسرائيل فتوسعت.. والسادات سالمها فتقلصت

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس فصيل غير وطني وغير عربي، قائلا: "أدعي أن حماس فصيل غير فلسطيني، ليسوا فلسطينيين القضية والكفاح، حركة حماس تسعى لعودة الخلافة الإسلامية".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل دولة توسعية واليمين الإسرائيلي توسعي بامتياز، منوهًا بأن الإسلاميين من رأيهم زوال إسرائيل، موضحا أن الخبر السيء أن إسرائيل لم تتوسع إلا في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحصلت على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومن ثم احتلال سيناء وضم الجولان.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن هذا المنهج للقوميين العرب الذي ساعد إسرائيل على التوسع بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن الرئيس أنور السادات هو الذي أوقف إسرائيل عن توسعها بعد احتلال إسرائيل لأراضي عربية عام 1967، وتابع: "لم يقف ضد التوسعية الصهيونية إلا الذي انتصروا للسلام.. وكل من أعلن الحرب جعل إسرائيل تتوسع وتحتل الأراضي العربية".

ونوه إلى أن التصريحات الرسمية المصري تلتزم بتوصيف حركة حماس كفصيل وطني منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن الهجوم على الموقف المصري بدأ منذ اليوم الأول لحرب الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر فيما يخص ما يحدث في غزة وما يحدث الآن في لبنان "محترم".

وأكد أن الموقف المصري لم يخطئ ولو لمرة واحدة منذ اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بدور كبير ومشرف تجاه الحرب على غزة.

وأضاف إبراهيم عيسى، أنه لم ينتصر لفلسطين أو لبنان أو أي شعب عربي غير مصر وهي التي تعظم موقف الدول العربية في الدفاع عن حقها أو تنتصر لها، وليس على الطريق والمنهج الذي جعل إسرائيل تحتل الأراضي العربية، مؤكدا أن مصر هي التي استعادت الأراضي العربية ومنهج مصر هو الذي أوقف إسرائيل التوسعية.