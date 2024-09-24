الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إبراهيم عيسى: لو كان الإخوان بالحكم في 7 أكتوبر لتعرضت مصر لكارثة كبرى

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"،: "لو كان الإخوان في الحكم في 7 أكتوبر بغزة لتعرضت مصر لكارثة كبرى"، موضحًا أن الدولة الدينية أو شبة الدينية أو التي تستخدم الدين في السياسية أو السياسية في الدين لا يمكن أن يخرج عنها حياة مدنية ولا تنتج ديمقراطية ابدًا.

تصريح مهم من إبراهيم عيسى

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"اللي شايف أننا نتعامل مع حركة حماس على أنها مقاومة تمثل الشعب الفلسطيني هو بنفس المنطق اللي شايف أننا نتصالح مع الإخوان"، موضحًا أننا أمام مجتمع من حالة عدم القدرة على احتمال فكرة الاختلاف.

 

وتابع: "ليس هناك بناء معرفي أو تحقيق حول الشخصية التي يتحدث عنها.. بيهبد، لا يمكن أن تكون هي ملامحم لبناء ووجود حياة ديمقراطية"، موضحًا أن الدولة المدنية يمكن أن تخرج أو يصدر عن ديكتاتورية.

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