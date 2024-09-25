شركة "مياه الشرب" تكشف حقيقة التلوث وتوجه رسالة للشعب المصري (فيديو)

علق المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، على ما يتردد بشأن تلوث مياه الشرب

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مياه الشرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء رسالة للشعب المصري قائلا: “رسالة للشعب.. المياه سليمة، وتخضع لرقابة شديدة جدا، وبطمن الناس، وبنبه بضرورة تنظيف خزانات المياه، أو الاتصال بـ 125 وسيأتي عمال الشركة لتطهير الخزان، ومطابقة العينة”.

رسائل كاذبة وشائعات من أشخاص ليسوا مصريين

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مياه الشرب أن هناك رسائل كاذبة وشائعات من أشخاص ليسوا مصريين؛ لإحداث بلبلة، معلقا: علينا أن نتكاتف، نحن نسقي 100 مليون مواطن يوميا من خلال 25 مليون متر مكعب.. المياه سليمة 100%".

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على وجود فِرَق تعمل بشكل مكثف؛ لمراجعة صلاحية المياه في أسوان، معلقا: “عملنا مسح في أسوان.. وكل مواصفات المياه مطابقة”.

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، العاملين بمحطة مياه أبوالريش قبلى بالمرور الميدانى، لمتابعة منظومة التشغيل، كما أطمأن المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأثناء تفقده لمكونات المحطة بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص المحافظ على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها.



كما استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبوالريش قبلى بدءًا من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة.